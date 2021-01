Fonseca via? Allegri e Sarri in cima alla lista dei desideri della Roma. Ma…

Fonseca via? Allegri e Sarri in cima alla lista dei desideri della Roma. Ma… Gli ex Juve d’attualità per la successione di Fonseca alla Roma. Maurizio ha ancora un biennale con i bianconeri, Max è libero continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 22 Gennaio 2021.

Fonseca via? Allegri e Sarri in cima alla lista dei desideri della Roma. Ma…

Gli ex Juve d’attualità per la successione di Fonseca alla Roma. Maurizio ha ancora un biennale con i bianconeri, Max è libero



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA