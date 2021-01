Tomori-Milan, affare fatto: corsa contro il tempo per averlo con l’Atalanta

Tomori-Milan, affare fatto: corsa contro il tempo per averlo con l’Atalanta Accordo raggiunto tra rossoneri e Chelsea. Ora si cerca di fare il possibile per il tesseramento in modo che Pioli possa avere il difensore a disposizione nell’anticipo di sabato continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 22 Gennaio 2021.

Tomori-Milan, affare fatto: corsa contro il tempo per averlo con l’Atalanta

Accordo raggiunto tra rossoneri e Chelsea. Ora si cerca di fare il possibile per il tesseramento in modo che Pioli possa avere il difensore a disposizione nell’anticipo di sabato



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA