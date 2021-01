Cirò Marina, rientro a scuola lunedi 25 gennaio: asili, elementari e medie. Oggi e domani sanificazione istituti scolastici e scuolabus

La nota del Sindaco di Cirò Marina Sergio Ferrari

La Redazione

Cirò Marina,

sabato 23 Gennaio 2021.

Cari concittadini, oggi i guariti sono stati 16. Non si sono registrati casi positivi, pertanto il dato aggiornato dei positivi Covid-19 al tampone molecolare è riportato nella tabella sottostante. Continua con buona partecipazione la campagna screening rivolta agli alunni ed a tutto il personale scolastico di ogni ordine e grado.

Dall’inizio sino ad oggi i dati complessivi dello screening sono i seguenti:

TOTALE test rapidi antigenici effettuati: 432

Risultati positivi: 0

L’attività di screening continuerà sia sabato che domenica.

Alla luce dei suddetti dati e dell’andamento della curva epidemiologica, a partire da lunedì 25 gennaio p.v., riprenderanno le attività didattiche in presenza per le scuole dell’infanzia, i servizi educativi per l’infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado.

Tra sabato e domenica si procederà alla sanificazione di tutti gli istituti scolastici e dello scuolabus.

Grazie di cuore al personale sanitario volontario, all’ASP per la fornitura dei DPI, alla Regione Calabria (Protezione Civile) per la fornitura dei Test rapidi antigenici e grazie per la vostra attenzione, comprensione e collaborazione. Si raccomanda la massima prudenza ed il rispetto delle regole!In occasione della riapertura delle attività didattiche in presenza si ribadisce il divieto di assembramenti sopratutto nei pressi della scuola a ridosso degli orari di entrata ed uscita degli alunni. Confidiamo e ci appelliamo, come sempre, al senso di responsabilità di ognuno!

© RIPRODUZIONE RISERVATA