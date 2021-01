Dzeko resterà a Roma? Tifosi in ansia: “Devono fare subito pace”

In attesa della gara con lo Spezia, tiene banco la rottura tra Fonseca e il bosniaco che giusto tre anni fa, con il no al Chelsea, si era legato alla città

La Redazione24

,

sabato 23 Gennaio 2021.

In attesa della gara con lo Spezia, tiene banco la rottura tra Fonseca e il bosniaco che giusto tre anni fa, con il no al Chelsea, si era legato alla cittÃ



