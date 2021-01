L’Inter sbatte contro l’Udinese e manca l’aggancio in vetta

sabato 23 Gennaio 2021.

Musso super su Lautaro, poi poche emozioni. Per la prima volta in campionato la squadra di Conte (espulso nel finale) non trova il gol e rimane a -2 dal Milan



