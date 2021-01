Milan campione d’inverno per la 18ª volta. E a fine stagione? Ecco come è andata in passato

Milan campione d’inverno per la 18¬™ volta. E a fine stagione? Ecco come √® andata in passato

Milan campione d’inverno per la 18¬™ volta. E a fine stagione? Ecco come √® andata in passato Nonostante la sconfitta per 3-0 in casa contro l’Atalanta, il Milan chiude il girone d’andata al primo posto, grazie allo 0-0 dell’Inter a Udine. Per i rossoneri, √® il diciottesimo titolo d’inverno: ecco come √® andata nelle precedenti […]

La Redazione24

,

sabato 23 Gennaio 2021.

Milan campione d’inverno per la 18¬™ volta. E a fine stagione? Ecco come √® andata in passato

Nonostante la sconfitta per 3-0 in casa contro l’Atalanta, il Milan chiude il girone d’andata al primo posto, grazie allo 0-0 dell’Inter a Udine. Per i rossoneri, √® il diciottesimo titolo d’inverno: ecco come √® andata nelle precedenti 17 occasioni



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA