La Redazione24

sabato 23 Gennaio 2021.

Zaza, una goia che mancava da 5 anni! L’ultima doppietta fu con la Juve

Le immagini più belle dei due gol segnati da Simone Zaza con il Torino contro il Benevento, che hanno permesso ai granata di pareggiare al 93′. L’ultima volta in cui era andato a segnao più di una volta in una singola partita in Italia risaliva a Juventus-Torino 4-0 di Coppa Italia 2015/16



