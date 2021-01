Il tap-in di Djimsiti, il fulmine di Malinovskyi: Atalanta, che show!

mercoledì 27 Gennaio 2021.

Il tap-in di Djimsiti, il fulmine di Malinovskyi: Atalanta, che show!

L’Atalanta vola in semifinale di Coppa Italia vincendo 3-2 sulla Lazio in una partita spettacolare. Per i bergamaschi in gol Djimsiti, Malinovskyi e Miranchuk. A inizio ripresa l’Atalanta era rimasta in 10 per il rosso a Palomino



