Hakimi e la maglia di CR7, Ibra vs Zapata e… I momenti indimenticabili del girone d’andata

Hakimi e la maglia di CR7, Ibra vs Zapata e… I momenti indimenticabili del girone d’andata In campo, durante la gara o al rientro negli spogliatoi, i protagonisti della Serie A ci hanno regalato diversi episodi curiosi, discussi o divertenti: ecco un best of continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 28 Gennaio 2021.

Hakimi e la maglia di CR7, Ibra vs Zapata e… I momenti indimenticabili del girone d’andata

In campo, durante la gara o al rientro negli spogliatoi, i protagonisti della Serie A ci hanno regalato diversi episodi curiosi, discussi o divertenti: ecco un best of



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA