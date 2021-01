LIVE Alle 21 Napoli-Spezia: Gattuso col 4-3-3, in avanti Politano-Lozano-Insigne

LIVE Alle 21 Napoli-Spezia: Gattuso col 4-3-3, in avanti Politano-Lozano-Insigne Chi passa è atteso dall’Atalanta in semifinale: le due squadre si sono affrontate il 6 gennaio in campionato, vinse 2-1 la squadra di Italiano continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 28 Gennaio 2021.

LIVE Alle 21 Napoli-Spezia: Gattuso col 4-3-3, in avanti Politano-Lozano-Insigne

Chi passa è atteso dall’Atalanta in semifinale: le due squadre si sono affrontate il 6 gennaio in campionato, vinse 2-1 la squadra di Italiano



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA