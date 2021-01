LIVE Atalanta, Kovalenko subito? Torino-Sanabria, firma in arrivo

LIVE Atalanta, Kovalenko subito? Torino-Sanabria, firma in arrivo Il Cagliari non si ferma ad Asamoah; il Parma vuole un difensore, contatti per Nkoulou continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 28 Gennaio 2021.

LIVE Atalanta, Kovalenko subito? Torino-Sanabria, firma in arrivo

Il Cagliari non si ferma ad Asamoah; il Parma vuole un difensore, contatti per Nkoulou



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA