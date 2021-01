Milan, avanti un altro in difesa: dietro è emergenza continua per Pioli

La Redazione24

,

giovedì 28 Gennaio 2021.

Milan, avanti un altro in difesa: dietro è emergenza continua per Pioli

Assenze costanti nel reparto difensivo rossonero. Kjaer out due settimane, Tomori da subito costretto agli straordinari. E sul mercato si cerca un vice Hernandez



