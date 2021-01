Scambio Sanchez-Dzeko: idea Roma, per il momento l’Inter non apre

Scambio Sanchez-Dzeko: idea Roma, per il momento l’Inter non apre Stipendi netti simili, ma i nerazzurri non potrebbero fare una spesa “a zero”: il cileno, al contrario del bosniaco, è un lavoratore impatriato continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 28 Gennaio 2021.

