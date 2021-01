Conte: “Dzeko? Non ho chiesto nulla, Sanchez è disponibile. Via solo chi è scontento”

venerdì 29 Gennaio 2021.

Il tecnico alla vigilia del Benevento: “Se qualcuno accosta Edin all’Inter per una mia volontà è lontano anni luce dalla realtà . La rosa è questa”



