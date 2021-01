Dzeko, tifosi ed ex giocatori increduli: “Scambio con Sanchez? Ma per favore…”

La Redazione24

,

venerdì 29 Gennaio 2021.

Dzeko, tifosi ed ex giocatori increduli: “Scambio con Sanchez? Ma per favore…”

Delusione e rabbia, sia fra glorie della Roma, sia fra i sostenitori giallorossi sulle voci di una cessione del bosniaco per prendere Sanchez: “Sarebbe uno scempio”



