LIVE Roma, Reynolds sbarca domattina. Cutrone verso il Valencia. E Pinamonti si muove?

LIVE Roma, Reynolds sbarca domattina. Cutrone verso il Valencia. E Pinamonti si muove? Weekend di riflessioni in attesa di completare i reparti in chiusura. E in B il Frosinone “vede” Iemmello continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 30 Gennaio 2021.

LIVE Roma, Reynolds sbarca domattina. Cutrone verso il Valencia. E Pinamonti si muove?

Weekend di riflessioni in attesa di completare i reparti in chiusura. E in B il Frosinone “vede” Iemmello



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA