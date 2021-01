Pirlo: “Chiesa si è sbloccato. Ronaldo? Va bene anche se non segna…”

Pirlo: “Chiesa si √® sbloccato. Ronaldo? Va bene anche se non segna…”

Pirlo: “Chiesa si √® sbloccato. Ronaldo? Va bene anche se non segna…” Sulla partita: “Abbiamo fatto una grande gara, √® un peccato non aver chiuso la gara nel primo tempo. Il 2-0 √® arrivato un po’ tardi ma abbiamo rischiato solo in una occasione” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 30 Gennaio 2021.

Pirlo: “Chiesa si √® sbloccato. Ronaldo? Va bene anche se non segna…”

Sulla partita: “Abbiamo fatto una grande gara, √® un peccato non aver chiuso la gara nel primo tempo. Il 2-0 √® arrivato un po’ tardi ma abbiamo rischiato solo in una occasione”



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA