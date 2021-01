Ranieri: “Come un’auto in folle, troppo facile per la Juve. Ma siamo in zona comfort”

Ranieri: “Come un’auto in folle, troppo facile per la Juve. Ma siamo in zona comfort” Il tecnico della Sampdoria dopo il k.o. contro i bianconeri: “Volevamo giocare un calcio diverso” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

sabato 30 Gennaio 2021.

