Lazio, vendetta servita: 3-1 all’Atalanta e sorpasso con vista Champions

Lazio, vendetta servita: 3-1 all’Atalanta e sorpasso con vista Champions Pochi giorni dopo l’eliminazione in Coppa Italia con i bergamaschi, la squadra di Inzaghi porta a casa i 3 punti e vola al quinto posto in classifica. In gol Marusic, Correa e Muriqi. Di Pasalic la rete dell’Atalanta continua a leggere su La Gazzetta dello […]

La Redazione24

,

domenica 31 Gennaio 2021.

Lazio, vendetta servita: 3-1 all’Atalanta e sorpasso con vista Champions

Pochi giorni dopo l’eliminazione in Coppa Italia con i bergamaschi, la squadra di Inzaghi porta a casa i 3 punti e vola al quinto posto in classifica. In gol Marusic, Correa e Muriqi. Di Pasalic la rete dell’Atalanta



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA