Paura per Sofia Goggia: infortunio al ginocchio destro, Mondiali a rischio?

Paura per Sofia Goggia: infortunio al ginocchio destro, Mondiali a rischio? La stella azzurra della neve, caduta a Garmisch, è a Milano per ulteriori accertamenti: a rischio i Mondiali di Cortina, al via da domenica continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 31 Gennaio 2021.

