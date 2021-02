Tomori, Meité e Mandzukic per inseguire il sogno scudetto

lunedì 01 Febbraio 2021.

Tomori, Meité e Mandzukic per inseguire il sogno scudetto

La strategia della capolista per rinforzarsi per la corsa tricolore: l’esperienza del croato, duttilità a centrocampo col francese e freschezza in difesa con l’inglese



