Infortuni, errori e pochi gol: Sanchez aveva la valigia pronta, stasera può tornare Maravilla A San Siro, in una sfida dal peso enorme, il cileno sostituirĂ Lukaku. Un'occasione da non sprecare. PerchĂŠ il destino (come insegna il caso Eriksen), può cambiare in un attimo…

La Redazione24

,

martedĂŹ 02 Febbraio 2021.

A San Siro, in una sfida dal peso enorme, il cileno sostituirĂ Lukaku. Un’occasione da non sprecare. PerchĂŠ il destino (come insegna il caso Eriksen), può cambiare in un attimo…



