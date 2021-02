Non è solo Coppa Italia: Inter-Juve vale anche un pezzo di scudetto

La Redazione24

martedì 02 Febbraio 2021.

Conte, senza Hakimi e Lukaku, vuole confermare la supremazia dimostrata in campionato. Pirlo, con un Cuadrado in più, cerca la rivincita per decollare



