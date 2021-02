BC Partners, altri fondi, nuovo stadio e i silenzi di Suning: tutto sul futuro dell’Inter

BC Partners, altri fondi, nuovo stadio e i silenzi di Suning: tutto sul futuro dell’Inter Da Nanchino è arrivato un no agli inglesi, che formuleranno comunque un’offerta come punto di riferimento. Tornano in corsa diversi altri soggetti continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

mercoledì 03 Febbraio 2021.

