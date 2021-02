Concorso per VFP1 per il reclutamento di 800 volontari nell’Aeronautica militare

Le domande di partecipazione devono essere presentate, entro il giorno 11 febbraio 2021, attraverso l’apposita procedura online.

Il Ministero della Difesa ha pubblicato un concorso per VFP1 per il reclutamento di 800 volontari in ferma prefissata di un anno nell’Aeronautica militare. Il bando è rivolto a candidati che hanno conseguito la licenza media. Per partecipare al concorso per volontari nell’Aeronautica militare c’è tempo fino al giorno 11 febbraio 2021.

E’ aperto il concorso Aeronautica militare per l’ammissione di 800 volontari in ferma prefissata di un anno. Il bando VFP1 2021 è rivolto ai giovani maggiorenni interessati ad intraprendere una carriera nell’Aeronautica militare. I vincitori del concorso saranno ammessi a frequentare il corso di formazione di base per VFP 1.

POSTI A CONCORSO

I posti a bando per il concorso per volontari 2021 sono 800 e prevedono un unico blocco, per i nati tra il giorno 11 febbraio 1996 e il giorno 11 febbraio 2003, estremi compresi, con i seguenti incorporamenti:

– 1° incorporamento – giugno/luglio 2021, per i primi 200 candidati idonei classificati nella graduatoria di merito;

– 2° incorporamento – agosto 2021, per i secondi 200 concorrenti classificati nella graduatoria di merito;

– 3° incorporamento – ottobre 2021, per i successivi 200 candidati idonei classificati nella graduatoria di merito;

– 4° incorporamento – gennaio 2022, per gli ulteriori 200 candidati idonei classificati nella graduatoria di merito.

REQUISITI

Possono partecipare al concorso per VFP1 Aeronautica militare i candidati in possesso dei seguenti requisiti generali:

cittadinanza italiana;

godere dei diritti civili e politici;

età compresa tra i 18 e i 25 anni (non aver superato il giorno di compimento del 25° anno di età );

diploma di istruzione secondaria di primo grado ( licenza media );

); non essere stati condannati per delitti non colposi e non essere imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

non essere stati destituiti, dispensati, dichiarati decaduti o licenziati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, o prosciolti d’autorità o d’ufficio da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia;

non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

essere incensurati ;

; non aver tenuto comportamenti verso le istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di fedeltĂ alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

idoneitĂ psico fisica e attitudinale;

e attitudinale; esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope ad uso non terapeutico;

non essere in servizio quali volontari nelle Forze Armate.

Per tutti i dettagli relativi ai requisiti richiesti si rimanda alla lettura integrale del bando.

FASI DEL RECLUTAMENTO VFP1

Le selezioni dei candidati da ammettere al servizio per volontari in ferma prefissata di 1 anno presso l’Aeronautica militare saranno articolate nelle seguenti fasi:

istruttoria e verifica delle istanze;

valutazione di giudizi e votazioni relativi al titolo di studio e dei titoli di merito;

accertamento dei requisiti di idoneità psico – fisica e attitudinale;

svolgimento di prove di efficienza fisica.

DOMANDA E SCADENZA

Le domande di partecipazione devono essere presentate, entro il giorno 11 febbraio 2021, attraverso l’apposita procedura online.

