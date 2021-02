Inter, si lamenta ma gioca (quasi) sempre il 22: Vidal e quel tassello mancante in mediana

La Redazione24

,

mercoledì 03 Febbraio 2021.

Inter, si lamenta ma gioca (quasi) sempre il 22: Vidal e quel tassello mancante in mediana

Il cileno √® sbottato con Conte per la sostituzione contro la Juve. Ma dopo gli intoccabili Barella e Brozovic √® di gran lunga il pi√Ļ impiegato di un centrocampo in cui stentano a decollare anche Eriksen, Gagliardini e Sensi



