mercoledì 03 Febbraio 2021.

Rapace e di rigore, CR7 insaziabile “si riprende” San Siro. E quando esce…

A secco contro Milan e Inter in campionato, stavolta si prende il palco della Scala del calcio toccando quota 762 gol in carriera e 22 in stagione. Il disappunto all’uscita e il precedente con la Lazio: ma con Pirlo si sono chiariti già in campo



