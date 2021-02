“Riapri Calabria 2”, si allarga la platea dei beneficiari

Disposti la riapertura dello sportello e l’ampliamento delle attività economiche ammissibili al contributo una tantum. Orsomarso: «Ossigeno per realtà in crisi»

Catanzaro,

mercoledì 03 Febbraio 2021.

La Regione Calabria ha disposto la riapertura dello sportello per la presentazione delle domande relative all’avviso “Riapri Calabria 2^ edizione”. Previste, inoltre, l’integrazione e l’ampliamento dei settori e dei codici Ateco ammissibili al contributo una tantum, al fine di favorire la più ampia diffusione degli aiuti a favore delle imprese di piccole dimensioni colpite dalla crisi economica legata all’emergenza epidemiologica.

A partire dalle ore 10 del 10 febbraio 2021, e fino alle ore 18 del 15 febbraio 2021, mediante l’apposita piattaforma, possono fare richiesta del contributo a fondo perduto, dell’importo di 1.500 euro, le microimprese e i professionisti che abbiano un codice Ateco indicato nell’Allegato B-bis, che include anche le attività economiche precedentemente non ricomprese nell’avviso “Riapri Calabria” e “Riapri Calabria 2^ edizione” (Ddg n. 5751 del 25 maggio 2020 e Ddg n. 11732 del 13 novembre 2020).

L’aiuto è destinato alle microimprese la cui attività economica non sia stata sospesa – e che abbiano maturato, nel corso dell’anno solare 2019, un fatturato compreso tra 3mila euro e 300mila euro – e ai professionisti con un fatturato, riferito sempre al 2019, inferiore a 60mila euro. Il nuovo termine per la presentazione delle domande è stato fissato dal decreto dirigenziale del dipartimento Lavoro, Sviluppo economico, Attività produttive e turismo che dispone, contestualmente, un impegno iniziale pari a 5 milioni di euro a valere sull’Asse 3 del Por Calabria 2014/2020.

ORSOMARSO: «PRONTI A NUOVE MISURE»

«La massimizzazione dell’impatto delle misure che mettiamo in campo – dichiara l’assessore al Lavoro, Sviluppo economico e Turismo, Fausto Orsomarso – è il faro che guida questo esecutivo regionale, costantemente impegnato a individuare interventi e soluzioni in grado di rispondere all’emergenza e di accompagnare fuori dalle secche di questa crisi coloro che, in Calabria, lavorano e producono. Con l’ampliamento della misura alle attività rimaste fuori dalla precedente fase dell’aiuto, in ragione di codici Ateco che presentavano criticità , in quanto coincidenti con attività remunerate dalla Regione, vogliamo fare in modo che tutte le risorse a nostra disposizione possano raggiungere imprese e professionisti di ogni settore e offrire ossigeno alle tante realtà in sofferenza».

«Siamo già pronti a intervenire con nuove misure che vadano oltre il regime di aiuti per dare vita – conclude Orsomarso – a una stagione di rilancio della nostra economia, di attrazione degli investimenti e di riqualificazione dei servizi alle imprese».

Le domande, compilate secondo il modulo e la documentazione indicata dall’avviso, devono essere inviate utilizzando, tassativamente, la piattaforma informatica che sarà resa disponibile sul portale istituzionale Calabria Europa e sul sito di Fincalabra.

Restano espressamente escluse dall’intervento tutte le imprese che abbiano già ottenuto il beneficio a valere sugli avvisi “Riapri Calabria” e “Riapri Calabria 2^ edizione”, o che siano destinatarie di altre specifiche misure anticicliche avviate dalla Regione Calabria, tra cui gli avvisi “Accogli Calabria”, “Viaggia Calabria”, “Benessere Calabria”, “Sport Calabria”.

Dal link sottostante è possibile accedere alla pagina dedicata all’intervento e consultare la relativa documentazione.

