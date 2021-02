Strutture socio assistenziali, aperti i termini per l’iscrizione all’Albo

C’è tempo fino al 28 febbraio per definire la procedura telematica

La Redazione

Catanzaro,

mercoledì 03 Febbraio 2021.

Sono state avviate le procedure, ai sensi della legge regionale 23/2003, per l’iscrizione all’Albo regionale delle strutture socio assistenziali, autorizzate o accreditate allo svolgimento delle rispettive attività . Ne dà notizia l’assessorato regionale al Welfare, guidato da Gianluca Gallo.

L’Albo regionale delle strutture è riservato ai soggetti, pubblici e privati, gestori di servizi e strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, aventi sede operativa in Calabria, in possesso di autorizzazione al funzionamento o accreditamento. Ai fini dell’aggiornamento dell’Albo, che sarà poi reso disponibile sul portale WelfareCalabria, si rende noto che i soggetti interessati potranno presentare istanza di iscrizione attraverso la registrazione al portale sis.welfarecalabria.it entro e non oltre il 28 febbraio 2021.

A seguire, nell’arco delle due settimane successive, a cura degli uffici preposti si provvederà alla formazione dell’Albo, previa validazione della documentazione presentata per via telematica. Ulteriori dettagli: il manuale per le procedure di competenza dell’operatore di ambito (in formato pdf) è disponibile al link https://sis.welfarecalabria.it. Il responsabile del procedimento è l’architetto Giovanni Latella (mail: giovanni.latella@regione.calabria.it).

