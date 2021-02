Tiago Pinto: “Caso Dzeko risolto, ma per ora non è il nostro capitano. Su Fonseca invece…”

mercoledì 03 Febbraio 2021.

Il general manager giallorosso ha fatto chiarezza sul bosniaco e ha confermato la fiducia al portoghese. “Ottimisti sul rinnovo di Lorenzo e Mkhitaryan. Mercato in uscita? Siamo delusi”



