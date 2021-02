Calcio, Ottavi Coppa Italia Primavera: Inter vs Crotone 3-0

Milano,

giovedĂŹ 04 Febbraio 2021.

INTER: Magri; Persyn (13’st Sottini), Vezzoni (13’st Fontanarosa), Kinkoue, Moretti, Sangalli, Wieser, Casadei (6’st Mirarchi), Satriano (26’st Jurgens), Goffi (6’st Peschetola), Akhalaia. All. Madonna

CROTONE: D’Alterio (34’st Pasqua), Mignogna, Periti (18’st Palermo), Simone (18’st Spezzano), Amerise, Esposito, D’Andrea (34’st Maesano), Timmoneri, Bilotta, Ranieri, Trotta (6’st Gozzo). All. Galluzzo

Arbitro: Virgilio di Trapani

Reti: 23’pt Casadei, 35’pt Satriano, 1’st Akhalaia

Ammoniti: Akhalaia (I); Timmoneri, Spezzano e Gozzo (C)

Sotto una fitta ed intensa pioggia l’Inter batte il Crotone per 3-0 ed elimina gli squaletti dalla Coppa Italia accedendo ai Quarti di Finale. I nerazzurri passano in vantaggio al 23’ con Casadei che di testa, su cross dalla sinistra di Vezzoni, batte D’Alterio. La risposta dei pitagorici è affidata a Ranieri poco dopo, ma il suo sinistro dal limite termine al lato. Al 35’ i padroni di casa raddoppiano con un altro colpo di testa vincente, questa volta ad andare a bersaglio è Satriano su invito dalla destra di Persyn. In avvio di secondo tempo giunge subito un altro gol nerazzurro firmato da Akhalaia, che taglia in area anticipando tutti su assist di Satriano e di destro sigla il definitivo 3 a 0. I ragazzi di Galluzzo cercano la rete della bandiera con D’Andrea di testa, palla al lato, e con Ranieri che ci prova un paio di volte da fuori con conclusioni che sorvolano la traversa.

