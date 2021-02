Conte, tormenti nerazzurri: si cercano certezze per la sua Inter

La Redazione24

,

giovedì 04 Febbraio 2021.

Il progetto fermo di Suning preoccupa l’allenatore nerazzurro che serra le fila per lo scudetto Ma Vidal, Handanovic, Sanchez deludono e la rivale avanza… Intanto Bc Partners presenta l’offerta ufficiale: la società ha già detto no



