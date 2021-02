Coronavirus: Al via campagna screening al personale scolastico dell’IC “Alcmeone” di Crotone

Lo rende noto il Dirigente Scolastico Prof. Antonio Santoro

Crotone,

giovedì 04 Febbraio 2021.

L’Istituto Scolastico Comprensivo “Alcmeone” di Crotone da giovedì 4 febbraio a lunedì 08 febbraio 2021 avvierà la campagna di screening per il personale Scolastico per la prevenzione e il contenimento del virus SARS COV-2.

I primi ad essere coinvolti saranno i docenti e il personale ATA della Scuola Secondaria di I grado. Nel pomeriggio di lunedì 08 febbraio saranno coinvolti i docenti ed il personale ATA della Scuola Primaria.

Il test diagnostico non ha carattere di obbligatorietà , ma è volontario.

I Test antigenici rapidi, acquistati dalla nostra Istituzione scolastica, verranno somministrati mediante l’esecuzione di un tampone nasale, con l’uso della strumentazione presente nel kit specifico.

L’iniziativa si avvale della collaborazione gratuita della Società SIMEUP di Crotone con tutto il suo personale sanitario diretto dal Dr. Giovanni Capocasale, che ha inteso sostenere la nostra misura preventiva e di contrasto a titolo gratuito. Nella consapevolezza che “Nessuno si salva da solo”, così come sostenuto dal Santo Padre, tale campagna vuole porsi come supporto dell’attività svolta dal Dipartimento di Prevenzione. In questo momento piche mai è necessaria unità d’intenti e concreta collaborazione fra le Istituzioni e gli attori responsabili.

