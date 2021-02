Fiorentina, Juve, Lazio e Milan: tour de force Inter prima del “premio” Europa

giovedì 04 Febbraio 2021.

Fiorentina, Juve, Lazio e Milan: tour de force Inter prima del “premio” Europa

Quattro gare da brividi in 16 giorni per la squadra di Conte, che però già in vista del derby potrà sfruttare il vantaggio di non sprecare energie nelle coppe



