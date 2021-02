In elevazione, al volo e… Ronaldo è il re delle doppiette: guardale tutte

venerdì 05 Febbraio 2021.

In elevazione, al volo e… Ronaldo è il re delle doppiette: guardale tutte

Con i due gol realizzati in semifinale di Coppa Italia contro l’Inter Cristiano Ronaldo è diventato il giocatore dei top 5 campionati europei ad aver realizzato più doppiette (ben 8) in tutte le competizioni nel 2020/2021. Eccole…



