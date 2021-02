Lukaku al Super Bowl? Romelu sembra un running back: inarrestabile

Lukaku al Super Bowl? Romelu sembra un running back: inarrestabile Antonio Conte ha suggerito il paragone: "Romelu è come un giocatore di football americano", ha detto. In attesa del Super Bowl rivediamo alcune azioni del belga e vi chiediamo chiesti: potrebbe giocare in Nfl?

La Redazione24

,

venerdì 05 Febbraio 2021.

Antonio Conte ha suggerito il paragone: “Romelu è come un giocatore di football americano”, ha detto. In attesa del Super Bowl rivediamo alcune azioni del belga e vi chiediamo chiesti: potrebbe giocare in Nfl?



