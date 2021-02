Lukaku, stasera torna l’aggiusta-Inter: con lui più gol, vittorie e furore

Lukaku, stasera torna l’aggiusta-Inter: con lui più gol, vittorie e furore Contro la Fiorentina Conte riparte dal belga per cancellare l’amarezza di Coppa. Big Rom migliora la squadra in tutto: non solo l’attacco, numeri top pure in difesa continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

