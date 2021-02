Provincia: SS106 tratto Catanzaro-Crotone, consiglio in seduta straordinaria 10 febbraio

Il Presidente facente funzioni della Provincia di Crotone avv. Simone Saporito ha convocato il Consiglio provinciale. La seduta si terrà nel rispetto delle norme anti covid-19

La Redazione

Crotone,

venerdì 05 Febbraio 2021.

Mercoledì 10 febbraio 2021 alle ore 10.30 in seduta straordinaria in prima

convocazione, con i seguenti punti all’ordine del giorno:

Approvazione verbale seduta precedente; Delibera di indirizzo su SS106 tratto Simeri Crichi (CZ) – Crotone. CZ 391. Parere Deroga Dibattito pubblico.

Qualora nella seduta non venisse raggiunto il numero legale in prima

convocazione, o venisse a mancare nel corso della seduta, la seconda

convocazione si terrà giovedì 11 febbraio 2021 alle ore 11.00.

*Si informa che stante la situazione di emergenza epidemiologica, la seduta si terrà nel rispetto delle norme anti Covid-19 e non sarà consentita la partecipazione del

pubblico e degli addetti alla comunicazione ed informazione.

**Si invitano gli operatori dell’informazione interessati alla partecipazione alla

seduta del consiglio provinciale ad inoltrare formale richiesta fornendo i seguenti dati:

Nome, cognome, testata giornalistica, recapito telefonico e indirizzo e-mail entro mercoledì 10 febbraio 2021 ore 9.00.

A quanti faranno richiesta saranno inoltrate a cura di questo ufficio le credenziali per l’accesso alla seduta in modalità telematica(videoconferenza).

© RIPRODUZIONE RISERVATA