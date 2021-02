Tifosi allo stadio? La Figc al lavoro per riaprire: obiettivo Europeo

Tifosi allo stadio? La Figc al lavoro per riaprire: obiettivo Europeo Incontro tra Cts e i vertici di calcio e basket: si punta alla riapertura a inizio primavera. Prima i 1000 in Serie A, poi Olimpico al 30% per l’Italia. Tutto sfruttando i vaccini continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 05 Febbraio 2021.

Tifosi allo stadio? La Figc al lavoro per riaprire: obiettivo Europeo

Incontro tra Cts e i vertici di calcio e basket: si punta alla riapertura a inizio primavera. Prima i 1000 in Serie A, poi Olimpico al 30% per l’Italia. Tutto sfruttando i vaccini



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA