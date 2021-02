Trasporti, nuovi fondi per il rinnovo dei parchi autobus

La Giunta approva la variazione di bilancio dopo lo stanziamento del ministero

La Redazione

Catanzaro,

venerdì 05 Febbraio 2021.

Nuovi fondi per il rinnovo dei parchi autobus. La Giunta regionale della Calabria, su proposta del presidente NinoSpirlì, ha approvato la variazione al bilancio di previsione 2021-2023 con cui si dispone l’assegnazione di 5,2 milioni di euro per il rinnovo dei mezzi utilizzati per il servizio di trasporto pubblico locale e regionale. Le risorse erano state assegnate dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il decreto 223 del maggio 2020.

