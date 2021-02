Effettuavano tamponi nasofaringei senza autorizzazione, denunciati medico e infermiere

La Polizia Stradale denuncia un medico ed un infermiere per esercizio abusivo della professione

Comunicato della Polizia di Stato

Reggio Calabria,

sabato 06 Febbraio 2021.

Effettuavano tamponi nasofaringei senza avere la necessaria autorizzazione.

Gli Agenti della Sottosezione Autostradale di Reggio Calabria nord hanno deferito alla locale Procura della Repubblica due uomini, ritenuti responsabili in concorso dei reati di esercizio abusivo della professione e smaltimento di rifiuti sanitari pericolosi. I predetti, impiegati rispettivamente come medico ed infermiere presso una struttura sanitaria accreditata, hanno sottoposto svariate persone a tampone nasofaringeo, senza essere in possesso della necessaria autorizzazione per svolgere tale mansione, utilizzando tamponi acquistati privatamente.

