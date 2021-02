La perla di Barella, Hakimi per Perisic e… Fiorentina-Inter in un minuto

sabato 06 Febbraio 2021.

La perla di Barella, Hakimi per Perisic e… Fiorentina-Inter in un minuto

L’Inter supera al Franchi la Fiorentina 2-0 con le reti di Barella (al 31’) e Perisic (52’). La squadra di Conte sale così al primo posto in classifica in attesa della risposta del Milan in campo domenica contro il Crotone



