Cirò Marina: Studente Scuola Don Bosco positivo al coronavirus, il dirigente Dilillo chiude tutti i plessi dell’Istituto

E’ quanto comunica nella nota il Dirigente scolastico Giuseppe Dilillo

Cirò Marina,

domenica 07 Febbraio 2021.

Lunedì 8 e martedi 9 febbraio, saranno sospese tutte le attività didattiche per tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo “Filottete” fino ad avvenuta sanificazione,

che sarà effettuata presumibilmente entro martedì 9 febbraio e la didattica proseguirà con la Dad.Â

Inoltre il dirigente Dilillo dispone la chiusura degli uffici amministrativi, ubicati nel plesso “Don Bosco” per il giorno lunedì 8 febbraio al fine di consentire le operazioni di sanificazione.

L’attivazione della DAD Didattica a distanza per tutti gli alunni di ciascun ordine di scuola per i giorni 8 e 9 febbraio 2021.

L’erogazione dei servizi amministrativi da remoto, secondo l’organizzazione che sarà predisposta dal Direttore SGA per la giornata di lunedì 8 febbraio ed eventualmente per il giorno successivo 9 febbraio 2021 con riserva di ulteriori provvedimenti, che saranno tempestivamente comunicati, in relazione alle indicazioni che saranno eventualmente fornite dal Dipartimento di prevenzione della competente Asp e/o dal Comune di Cirò Marina.

