Non è gol, ma CR7 non ci crede. E va a controllare l'orologio di Orsato… Ronaldo non si fida della goal-line technology e vuol controllare di persona dall'arbitro, che se la ride

La Redazione24

domenica 07 Febbraio 2021.

Ronaldo non si fida della goal-line technology e vuol controllare di persona dall’arbitro, che se la ride



