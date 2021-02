Australian Open, Giorgi ed Errani avanti. Travaglia k.o.

Australian Open, Giorgi ed Errani avanti. Travaglia k.o. Camila ha sbrigato la pratica Shvedova con un doppio 6-3 in appena 74’. Bene anche la romagnola che vince in rimonta in 3 set con la cinese Wang. Mager out. Il programma di oggi continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 08 Febbraio 2021.

