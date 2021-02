Brady infinito: trionfo a Tampa. Mahomes si inchina al più grande

La Redazione24

,

lunedì 08 Febbraio 2021.

Brady infinito: trionfo a Tampa. Mahomes si inchina al più grande

Non c’è partita: i Bucs vincono 31-9 contro i Chiefs campioni in carica. Il quarterback al primo anno lontano dai Patriots vince ancora: è al sui xx trionfo in carriera. Nessuno come lui



