La Redazione24

martedì 09 Febbraio 2021.

Fognini e Berrettini travolgenti: è un debutto da applausi

Fabio si mangia in tre set il francese Herbert e trova Caruso al secondo turno. Matteo fatica in avvio col sudafricano Anderson, ma chiude in scioltezza anche lui in tre set. Sei azzurri al secondo turno



