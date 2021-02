Inter, in tre per una maglia a sinistra. Vidal out, fiducia a Eriksen? Davanti la Lu-La

La Redazione24

,

martedì 09 Febbraio 2021.

Perisic scalpita ed è in ballottaggio con Darmian, Conte oggi ha provato sia il danese che Gagliardini. Non ci sarà ritiro, squadra a Torino domani



