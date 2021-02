Misericordie Calabria Basilicata: dopo quattro anni sta per terminare il commissariamento

Nasceranno due nuove federazioni

Firenze,

martedì 09 Febbraio 2021.

Dopo quasi 4 anni la Federazione delle Misericordie Calabria Basilicata si prepara a chiudere il commissariamento dando origine a due soggetti regionali differenti. Il commissario straordinario Gionata Fatichenti ha rimesso nelle mani dei fratelli e delle sorelle delle due regioni il destino del movimento calabro lucano che, a breve, si organizzerà in due federazioni diverse, anche se sempre strettamente collegate, seguendo le linee guida dettate dallo statuto confederale e della riforma del terzo settore.

La decisione è stata presa durante l’assemblea della Federazione, svoltasi online, alla quale hanno partecipato oltre al commissario Fatichenti e le Misericordie delle due regioni.

Durante l’assemblea è stato anche presentato il nuovo Correttore delle Misericordie della Calabria designato dalla Conferenza Episcopale regionale che è Don Vincenzo Schiavello che, secondo l’auspicio del commissario, è “segno di speranza e rinnovamento”.

Oltre all’approvazione all’unanimità dei bilanci nello stesso modo, come detto, è stata approvata la creazione di due Federazioni Regionali che nasceranno, grazie ad un tavolo composto da 5 confratelli scelti dalle Misericordie di Calabria e Basilicata. Il tavolo, entro il 1 aprile darà avvio alle procedure per la nascita delle due federazioni.

Tutti i partecipanti all’assemblea hanno accolto l’invito del commissario Fatichenti “di andare avanti con la certezza – ha detto – di non essere soli e il coraggio di voltare pagina non per dimenticare quello che è stato, ma per guardare con fiducia a quello che potrà essere”.

