Rabiot il Duca Ribelle, Barella fedele a Conte. Chi dominerà al centro?

Rabiot il Duca Ribelle, Barella fedele a Conte. Chi dominerà al centro? L’Inter ha vinto in Serie A dominando con il ragazzo di Cagliari. La Juventus in Coppa si è riscattata con Bentancur e il francese. Stasera la prova del nove: in mezzo si può controllare la partita continua a leggere su La Gazzetta dello […]

La Redazione24

,

martedì 09 Febbraio 2021.

Rabiot il Duca Ribelle, Barella fedele a Conte. Chi dominerà al centro?

L’Inter ha vinto in Serie A dominando con il ragazzo di Cagliari. La Juventus in Coppa si è riscattata con Bentancur e il francese. Stasera la prova del nove: in mezzo si può controllare la partita



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA